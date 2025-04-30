Проезд в общественном транспорте Перми 9 Мая будет бесплатным

В честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Эдуард Соснин.
«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в День Победы организуем бесплатный проезд в автобусах и трамваях краевой столицы для всех пассажиров. Также 9 Мая продлим работу маршрутов, чтобы после праздничного фейерверка все смогли добраться домой», — написал глава города.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на майские праздники запустят ночную электричку. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20. Электропоезд будет следовать со всеми остановками: Пермь-1, Славяново, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. Городская электричка вернется на Пермь-2 в 00:50.
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