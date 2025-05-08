Во дворе одного из жилых домов Тюмени по ул. Суходольской вечером 25 июня водитель китайского автомобиля Exeed совершен наезд на восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
"Вчера вечером во дворе дома №12 по улице Суходольской автомобилем Exeed сбит восьмилетний мальчик, который выбежал из подъезда дома в сторону детской площадки. Предварительно, 50-летний водитель не успел вовремя среагировать и остановиться", —
Ребенок был травмирован. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными во дворах жилых домов и снижать скорость движения, а родителей — регулярно напоминать детям о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении во дворах.
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