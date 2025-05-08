В Тюмени ребенок попал под колеса китайской иномарки. Фото

В Тюмени машина сбила восьмилетнего ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восьмилетний мальчик был травмирован
Восьмилетний мальчик был травмирован Фото:

Во дворе одного из жилых домов Тюмени по ул. Суходольской вечером 25 июня водитель китайского автомобиля Exeed совершен наезд на восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. 

"Вчера вечером во дворе дома №12 по улице Суходольской автомобилем Exeed сбит восьмилетний мальчик, который выбежал из подъезда дома в сторону детской площадки. Предварительно, 50-летний водитель не успел вовремя среагировать и остановиться", — 

Ребенок был травмирован. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными во дворах жилых домов и снижать скорость движения, а родителей — регулярно напоминать детям о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении во дворах.

Авария произошла во дворе многоквартирного дома
Авария произошла во дворе многоквартирного дома
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во дворе одного из жилых домов Тюмени по ул. Суходольской вечером 25 июня водитель китайского автомобиля Exeed совершен наезд на восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.  "Вчера вечером во дворе дома №12 по улице Суходольской автомобилем Exeed сбит восьмилетний мальчик, который выбежал из подъезда дома в сторону детской площадки. Предварительно, 50-летний водитель не успел вовремя среагировать и остановиться", —  Ребенок был травмирован. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными во дворах жилых домов и снижать скорость движения, а родителей — регулярно напоминать детям о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении во дворах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...