В Тюмени на улице Новоселов пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля, в результате которого погиб человек. Сообщение о пожаре поступило 8 мая в десятом часу вечера, об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.
«Огонь охватил автомобиль „Нексия“ на общей площади три квадратных метра. К сожалению, погиб один человек. Личность устанавливается», — отметили в telegram-канале ведомства.
На вызове работали девять сотрудников и две единицы техники подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!