В Тюмени при возгорании автомобиля погиб человек. Фото

В Тюмени на улице Новоселов в горящей машине погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина пожара устанавливается (архивное фото)
Причина пожара устанавливается (архивное фото) Фото:
В Тюмени сгорела машина на улице Новоселов
В Тюмени сгорела машина на улице Новоселов
Фото:

В Тюмени на улице Новоселов пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля, в результате которого погиб человек. Сообщение о пожаре поступило 8 мая в десятом часу вечера, об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«Огонь охватил автомобиль „Нексия“ на общей площади три квадратных метра. К сожалению, погиб один человек. Личность устанавливается», — отметили в telegram-канале ведомства.

На вызове работали девять сотрудников и две единицы техники подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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В Тюмени на улице Новоселов пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля, в результате которого погиб человек. Сообщение о пожаре поступило 8 мая в десятом часу вечера, об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Огонь охватил автомобиль „Нексия“ на общей площади три квадратных метра. К сожалению, погиб один человек. Личность устанавливается», — отметили в telegram-канале ведомства. На вызове работали девять сотрудников и две единицы техники подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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