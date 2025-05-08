08 мая 2025

В Тюмени продукты дорожают быстрее, чем в целом по России

В Тюменской области подорожал минимальный набор продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени растут цены на продукты
В Тюмени растут цены на продукты Фото:

В марте 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Тюменской области превысила 8,2 тысячи рублей, что на 720 рублей (или 9,5%) больше, чем в среднем по России. Об этом журналистам сообщили в Тюменьстате.

«В марте 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания (продуктовой корзины) в Тюменской области превысила 8,2 тыс. руб. Это на 720 руб., или на 9,5%, больше, чем в среднем по России. Годом ранее стоимость продуктовой корзины в регионе составляла более 6,3 тыс. руб., а в среднем по России — 6,1 тыс. руб.», — сообщает РБК Тюмень.

В отделении Банка России по Тюменской РБК Тюмень сообщили, что в марте продуктовая инфляция в регионе превысила рост цен на услуги. А также непродовольственные товары.

«В марте больше всего увеличились цены на хлеб и хлебобулочные изделия. А также рыбопродукты, молочные и мясные продукты», — пояснили журналистам в региональном отделении Банка России.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области зафиксирован один из самых низких уровней инфляции среди регионов России: в первом квартале года ее уровень составил 8,1% против 10,1% по РФ. 

Среди регионов Урала Тюменская область занимает по уровню инфляции второе место. На этот показатель повлиял темп роста цен на непродовольственные товары.

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В марте 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Тюменской области превысила 8,2 тысячи рублей, что на 720 рублей (или 9,5%) больше, чем в среднем по России. Об этом журналистам сообщили в Тюменьстате. «В марте 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания (продуктовой корзины) в Тюменской области превысила 8,2 тыс. руб. Это на 720 руб., или на 9,5%, больше, чем в среднем по России. Годом ранее стоимость продуктовой корзины в регионе составляла более 6,3 тыс. руб., а в среднем по России — 6,1 тыс. руб.», — сообщает РБК Тюмень. В отделении Банка России по Тюменской РБК Тюмень сообщили, что в марте продуктовая инфляция в регионе превысила рост цен на услуги. А также непродовольственные товары. «В марте больше всего увеличились цены на хлеб и хлебобулочные изделия. А также рыбопродукты, молочные и мясные продукты», — пояснили журналистам в региональном отделении Банка России. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области зафиксирован один из самых низких уровней инфляции среди регионов России: в первом квартале года ее уровень составил 8,1% против 10,1% по РФ.  Среди регионов Урала Тюменская область занимает по уровню инфляции второе место. На этот показатель повлиял темп роста цен на непродовольственные товары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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