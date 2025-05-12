В Перми ЛДПР требует найти мигрантов, подозреваемых в убийстве девушки у бара

ЛДПР будет добиваться наказания для мигрантов в Перми, которые изнасиловали и жестоко убили русскую девушку. Такое сообщение появилось на странице партии в telegram.
«Ужасающий случай произошел в Пермском крае. Мигранты в микрорайоне Закамска изнасиловали 18-летнюю девушку, избили ее и насадили на забор», — сообщается в соцсети. Депутат заксобрания Пермского края, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников выразил соболезнования семье погибшей, а также заявил, что партия будет добиваться наказания виновных.
Постников призвал усилить работу патрульно-постовых служб по контролю за мигрантами, особенно во внерабочее время. А также проводить рейды по общественным заведениям, в особенности в барах и клубах с сомнительной репутацией, чтобы проверять документы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая.
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