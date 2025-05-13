В Турции не дали конкретики о приезде Трампа на переговоры России и Украины

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В Турции не знают, приедет ли Трамп на переговоры России и Украины
В Турции не знают, приедет ли Трамп на переговоры России и Украины Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Власти Турции не располагают подтвержденной информацией о возможном приезде президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной, которые могут состояться 15 мая. Об этом сообщили российские журналисты. 

«Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США», — заявил РИА «Новости» собеседник. Ранее Трамп заявил, что рассматривает вариант посещения Турции 15 мая, когда может пройти встреча представителей Российской Федерации и Украины.

Ранее Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, предложив провести встречу в Стамбуле 15 мая. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметив приверженность Москвы к конструктивному поиску решений для достижения устойчивого мира.

Анкара ранее заявляла о своей готовности выступить посредником и рассматривает Стамбул в качестве оптимальной площадки для проведения подобных переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять у себя представителей России и Украины для достижения прекращения огня и установления прочного мира.

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Власти Турции не располагают подтвержденной информацией о возможном приезде президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной, которые могут состояться 15 мая. Об этом сообщили российские журналисты.  «Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США», — заявил РИА «Новости» собеседник. Ранее Трамп заявил, что рассматривает вариант посещения Турции 15 мая, когда может пройти встреча представителей Российской Федерации и Украины. Ранее Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, предложив провести встречу в Стамбуле 15 мая. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметив приверженность Москвы к конструктивному поиску решений для достижения устойчивого мира. Анкара ранее заявляла о своей готовности выступить посредником и рассматривает Стамбул в качестве оптимальной площадки для проведения подобных переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять у себя представителей России и Украины для достижения прекращения огня и установления прочного мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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