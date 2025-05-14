Ротенберг возглавит новую комиссию по судейству в российском спорте

В Олимпийском комитете России (ОКР) будет создана новая общественная комиссия по спортивному судейству, которую возглавит Аркадий Ротенберг. Об этом сообщила пресс-служба организации. Комиссия займется выработкой предложений по совершенствованию системы судейства, а ее создание связано с многочисленными обращениями, поступающими в комитет и Министерство спорта.
«Создание комиссии по спортивному судейству обусловлено многочисленными обращениями в ОКР и Минспорт. Она займется разработкой предложений по улучшению системы судейства», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР. Аркадий Ротенберг, который займет пост председателя, является действующим вице-президентом Олимпийского комитета России.
По итогам 2024 года Ротенберг владеет состоянием около 4 млрд долларов. Он занимает 29 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
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