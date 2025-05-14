Ротенберг возглавит новую комиссию по судейству в российском спорте

Ротенберг возглавит новую комиссию ОКР по спортивному судейству
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Ротенберг возглавит «судейскую» комиссию
Ротенберг возглавит «судейскую» комиссию Фото:

В Олимпийском комитете России (ОКР) будет создана новая общественная комиссия по спортивному судейству, которую возглавит Аркадий Ротенберг. Об этом сообщила пресс-служба организации. Комиссия займется выработкой предложений по совершенствованию системы судейства, а ее создание связано с многочисленными обращениями, поступающими в комитет и Министерство спорта.

«Создание комиссии по спортивному судейству обусловлено многочисленными обращениями в ОКР и Минспорт. Она займется разработкой предложений по улучшению системы судейства», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР. Аркадий Ротенберг, который займет пост председателя, является действующим вице-президентом Олимпийского комитета России.

По итогам 2024 года Ротенберг владеет состоянием около 4 млрд долларов. Он занимает 29 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

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В Олимпийском комитете России (ОКР) будет создана новая общественная комиссия по спортивному судейству, которую возглавит Аркадий Ротенберг. Об этом сообщила пресс-служба организации. Комиссия займется выработкой предложений по совершенствованию системы судейства, а ее создание связано с многочисленными обращениями, поступающими в комитет и Министерство спорта. «Создание комиссии по спортивному судейству обусловлено многочисленными обращениями в ОКР и Минспорт. Она займется разработкой предложений по улучшению системы судейства», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР. Аркадий Ротенберг, который займет пост председателя, является действующим вице-президентом Олимпийского комитета России. По итогам 2024 года Ротенберг владеет состоянием около 4 млрд долларов. Он занимает 29 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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