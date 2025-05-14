Глава Тобольска рассказал о планах на объекты культурного наследия

Тобольск сохранит свое историческое и культурное наследие, однако станет более комфортным для жителей. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин во время инспекции домов по улице Мира, 33 и 37.
«Объекты культурного наследия по улице Мира, 33 и 37: наметили планы по взаимодействию с собственниками для благоустройства территории… Наша задача – сохранить исторический облик города, создав комфортную среду для жителей и привлекательное пространство для туристов», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Он сообщил, что вопросы обустройства коснутся тротуаров, подходов к зданиям и организации прилегающих площадок. Также благоустройство коснется и территории перекачивающей насосной станции на реке Курдюмка. Сейчас она работает хорошо и исправно, недавно были заменены три мотора и регулирующих устройства, однако в рамках подготовки к паводку требуется больше усилий. В скором времени там произведут установку ограждений и навесов для защиты оборудования от погодных условий.
В Тобольске перед 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне открыли памятник легендарному автомобилю УАЗ-452. Он известен как «Буханка» и стал символом героизма, взаимовыручки участников специальной военной операции.
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