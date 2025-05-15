Губернатор Кухарук назначил нового главу представительства ХМАО в Москве

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил нового главу представительства Югры в Москве. Курировать его будет Ольга Иванова, которая ранее работала в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Ольга Иванова ранее работала в Тюмени. Затем перебралась в столицу. Сегодня ее официально представили кабмину на заседании правительства. Михаил Аверин, который последние полгода исполнял обязанности руководителя, вновь вернулся на позицию зама», — сообщает инсайдер.
На странице представительства обновилась информация о новом руководителе. Инсайд подтвердился.
При экс-главе ХМАО Наталье Комаровой за представительства (их было три — в столице, в Екатеринбурге и Тюмени) отвечал замгубернатора Владислав Нигматулин. Затем представительства в УрФО закрыли. Кухарук не сохранил в правительстве ни Нигматулина, ни ставку вице-губернатора, курирующего представительства.
Руслан Кухарук возглавил ХМАО в 2024 году, сменив Наталью Комарову, и начал оптимизацию работы правительства. При прежнем главе за представительства отвечал отдельный вице-губернатор.
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