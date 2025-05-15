Губернатор Кухарук назначил нового главу представительства ХМАО в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представительство ХМАО в Москве возглавила Ольга Иванова
Представительство ХМАО в Москве возглавила Ольга Иванова Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил нового главу представительства Югры в Москве. Курировать его будет Ольга Иванова, которая ранее работала в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. 

«Ольга Иванова ранее работала в Тюмени. Затем перебралась в столицу. Сегодня ее официально представили кабмину на заседании правительства. Михаил Аверин, который последние полгода исполнял обязанности руководителя, вновь вернулся на позицию зама», — сообщает инсайдер.

На странице представительства обновилась информация о новом руководителе. Инсайд подтвердился.

При экс-главе ХМАО Наталье Комаровой за представительства (их было три — в столице, в Екатеринбурге и Тюмени) отвечал замгубернатора Владислав Нигматулин. Затем представительства в УрФО закрыли. Кухарук не сохранил в правительстве ни Нигматулина, ни ставку вице-губернатора, курирующего представительства.

Руслан Кухарук возглавил ХМАО в 2024 году, сменив Наталью Комарову, и начал оптимизацию работы правительства. При прежнем главе за представительства отвечал отдельный вице-губернатор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил нового главу представительства Югры в Москве. Курировать его будет Ольга Иванова, которая ранее работала в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.  «Ольга Иванова ранее работала в Тюмени. Затем перебралась в столицу. Сегодня ее официально представили кабмину на заседании правительства. Михаил Аверин, который последние полгода исполнял обязанности руководителя, вновь вернулся на позицию зама», — сообщает инсайдер. На странице представительства обновилась информация о новом руководителе. Инсайд подтвердился. При экс-главе ХМАО Наталье Комаровой за представительства (их было три — в столице, в Екатеринбурге и Тюмени) отвечал замгубернатора Владислав Нигматулин. Затем представительства в УрФО закрыли. Кухарук не сохранил в правительстве ни Нигматулина, ни ставку вице-губернатора, курирующего представительства. Руслан Кухарук возглавил ХМАО в 2024 году, сменив Наталью Комарову, и начал оптимизацию работы правительства. При прежнем главе за представительства отвечал отдельный вице-губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...