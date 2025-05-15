НАТО и Эстония выясняют детали инцидента в Балтийском море

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Детали инцидента в море выясняются
Детали инцидента в море выясняются Фото:

НАТО находится в тесном контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит [относительно инцидента с кораблем]», — отметил Рютте, его слова приводит РИА Новости. По его данным, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря.

Ранее Эстонские военные пытались захватить нефтяной танкер под флагом Габона в Балтийском море, следовавший в российский порт. Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул место происшествия. Сам танкер, предположительно, следовал в российский порт для выгрузки нефти. Члены экипажа корабля соблюдали нормы международного морского права и не допустили каких-либо нарушений регламентирующих положений.

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НАТО находится в тесном контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит [относительно инцидента с кораблем]», — отметил Рютте, его слова приводит РИА Новости. По его данным, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря. Ранее Эстонские военные пытались захватить нефтяной танкер под флагом Габона в Балтийском море, следовавший в российский порт. Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул место происшествия. Сам танкер, предположительно, следовал в российский порт для выгрузки нефти. Члены экипажа корабля соблюдали нормы международного морского права и не допустили каких-либо нарушений регламентирующих положений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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