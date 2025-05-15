НАТО и Эстония выясняют детали инцидента в Балтийском море

НАТО находится в тесном контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит [относительно инцидента с кораблем]», — отметил Рютте, его слова приводит РИА Новости. По его данным, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря.
Ранее Эстонские военные пытались захватить нефтяной танкер под флагом Габона в Балтийском море, следовавший в российский порт. Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул место происшествия. Сам танкер, предположительно, следовал в российский порт для выгрузки нефти. Члены экипажа корабля соблюдали нормы международного морского права и не допустили каких-либо нарушений регламентирующих положений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.