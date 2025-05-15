15 мая 2025

Эксперт назвал важную задачу Тюменской области в следующие два года

fam Properties: Тюменской области нужно развивать внутренний спрос на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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При активном строительстве надо понимать, куда продавать новое жилье
При активном строительстве надо понимать, куда продавать новое жилье Фото:

Тюменская область может потерять лидирующие позиции среди регионов РФ в области строительства жилья. Об этом URA.RU рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Тюменская область входит в число лидеров по объёмам строительства и вводу нового жилья. Тем не менее при снижении федеральных субсидий и возможных изменениях в миграционной политике это лидерство может быть под давлением уже в течение ближайших двух лет», — дал прогноз Тумин.

Он отметил, что в настоящий момент в регионе существует приличный спрос и понятная логистика строительных ресурсов. Однако, чтобы сохранить позиции, нужно думать наперед. «Чтобы сохранить темпы, необходима активная работа на внутренний спрос, развитие инфраструктуры и запуск новых ипотечных программ, ориентированных на региональные особенности», — пояснил Тумин.

По его мнению, сейчас в Тюменской области инвестиции в квадратные метры часто рассматриваются как способ сохранить капитал, а не только решить жилищный вопрос. А после начала снижения ключевой ставки возможно некоторое оживление спроса на жильё, особенно в массовом сегменте и среди тех, кто ранее отложил покупку из-за высоких ставок.

Ранее стало известно, что специалисты Тюменьстата зафиксировали снижение объемов ввода жилья. За первый квартал года показатель снизился на 19%.

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Тюменская область может потерять лидирующие позиции среди регионов РФ в области строительства жилья. Об этом URA.RU рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. «Тюменская область входит в число лидеров по объёмам строительства и вводу нового жилья. Тем не менее при снижении федеральных субсидий и возможных изменениях в миграционной политике это лидерство может быть под давлением уже в течение ближайших двух лет», — дал прогноз Тумин. Он отметил, что в настоящий момент в регионе существует приличный спрос и понятная логистика строительных ресурсов. Однако, чтобы сохранить позиции, нужно думать наперед. «Чтобы сохранить темпы, необходима активная работа на внутренний спрос, развитие инфраструктуры и запуск новых ипотечных программ, ориентированных на региональные особенности», — пояснил Тумин. По его мнению, сейчас в Тюменской области инвестиции в квадратные метры часто рассматриваются как способ сохранить капитал, а не только решить жилищный вопрос. А после начала снижения ключевой ставки возможно некоторое оживление спроса на жильё, особенно в массовом сегменте и среди тех, кто ранее отложил покупку из-за высоких ставок. Ранее стало известно, что специалисты Тюменьстата зафиксировали снижение объемов ввода жилья. За первый квартал года показатель снизился на 19%. , 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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