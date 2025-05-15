Эксперт назвал важную задачу Тюменской области в следующие два года

Тюменская область может потерять лидирующие позиции среди регионов РФ в области строительства жилья. Об этом URA.RU рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
«Тюменская область входит в число лидеров по объёмам строительства и вводу нового жилья. Тем не менее при снижении федеральных субсидий и возможных изменениях в миграционной политике это лидерство может быть под давлением уже в течение ближайших двух лет», — дал прогноз Тумин.
Он отметил, что в настоящий момент в регионе существует приличный спрос и понятная логистика строительных ресурсов. Однако, чтобы сохранить позиции, нужно думать наперед. «Чтобы сохранить темпы, необходима активная работа на внутренний спрос, развитие инфраструктуры и запуск новых ипотечных программ, ориентированных на региональные особенности», — пояснил Тумин.
По его мнению, сейчас в Тюменской области инвестиции в квадратные метры часто рассматриваются как способ сохранить капитал, а не только решить жилищный вопрос. А после начала снижения ключевой ставки возможно некоторое оживление спроса на жильё, особенно в массовом сегменте и среди тех, кто ранее отложил покупку из-за высоких ставок.
Ранее стало известно, что специалисты Тюменьстата зафиксировали снижение объемов ввода жилья. За первый квартал года показатель снизился на 19%.
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