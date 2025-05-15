Тюменские мошенники нашли новый способ обмана школьников

В Тюменской области мошенники предлагают школьникам купить ответы ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает telegram-канал департамента потребительского рынка региона.
«Школьников Тюменской области предупреждают о новой схеме мошенничества. Злоумышленники используют различные методы для продажи ответов на ЕГЭ и ОГЭ, прибегая к обману и манипуляциям с целью получения персональных данных учащихся или их родителей», — указано в публикации департамента.
Там уточнили, что мошенники создают тематические группы в мессенджере Telegram. Там они заводят знакомство с потенциальными жертвами, а затем либо пытаются заманить их на фишинговый сайт, чтобы получить доступ к личным данным, либо с той же целью отправляют файл с вредоносной программой. Если человек переводит злоумышленникам деньги, его могут начать шантажировать.
В департаменте потребительского рынка отметили, что покупать «ответы» на экзамены у злоумышленников бессмысленно. Эта информация зашифрована и ее нет в открытом доступе.
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