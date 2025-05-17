Финансист дал прогноз по курсу рубля после переговоров в Стамбуле

Финансист Родичкин: рублю грозит нестабильность из-за переговоров в Стамбуле
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На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, отмечают аналитики
На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, отмечают аналитики Фото:
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В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность на фоне стамбульских переговоров может развернуть тренд в сторону ослабления валюты РФ. Таким прогнозом поделился глава управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал» Михаил Родичкин.

«Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится. Мы ожидаем продолжение высокой волатильности (показатель изменчивости цены — прим. URA.RU) с трендом на ослабление рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания», — заявил Михаил Родичкин в интервью агентству «Прайм». По его мнению, динамика российской валюты во многом будет зависеть от развития геополитических событий и новостей по переговорам.

Родичкин считает, что дальнейшему укреплению рубля будут препятствовать традиционное для весны и лета снижение счета текущих операций и значительные объемы погашений валютных облигаций. Но итоги переговорного процесса — станут решающим фактором, подчеркивает эксперт.

В конце апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что вызвало сдержанную реакцию валютного рынка и не привело к значительным колебаниям. Аналитики уже отмечали, что на курс российской валюты влияют не только решения ЦБ, но и внешние факторы, в том числе геополитическая обстановка и итоги переговоров между Россией и западными странами.

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Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность на фоне стамбульских переговоров может развернуть тренд в сторону ослабления валюты РФ. Таким прогнозом поделился глава управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал» Михаил Родичкин. «Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится. Мы ожидаем продолжение высокой волатильности (показатель изменчивости цены — прим. URA.RU) с трендом на ослабление рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания», — заявил Михаил Родичкин в интервью агентству «Прайм». По его мнению, динамика российской валюты во многом будет зависеть от развития геополитических событий и новостей по переговорам. Родичкин считает, что дальнейшему укреплению рубля будут препятствовать традиционное для весны и лета снижение счета текущих операций и значительные объемы погашений валютных облигаций. Но итоги переговорного процесса — станут решающим фактором, подчеркивает эксперт. В конце апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что вызвало сдержанную реакцию валютного рынка и не привело к значительным колебаниям. Аналитики уже отмечали, что на курс российской валюты влияют не только решения ЦБ, но и внешние факторы, в том числе геополитическая обстановка и итоги переговоров между Россией и западными странами.
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