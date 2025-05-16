CNN: на переговорах в Стамбуле был сложный момент, но все прошло хорошо

Переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле 16 мая, оказались более продуктивными, чем ожидалось. Встреча сторон дала позитивные результаты несмотря на возникшие сложные моменты в диалоге. Об этом сообщили западные СМИ.
«В момент, когда обсуждения как будто „зашли в тупик“, было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской», — отметил телеканал CNN.
Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям британской газеты The Times, переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Издание заострило внимание на крупнейшей за всю историю обмена пленными встрече и соглашении о продолжении переговоров о режиме прекращения огня.
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