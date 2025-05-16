16 мая 2025

CNN: на переговорах в Стамбуле был сложный момент, но все прошло хорошо

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С помощью прямого диалога удалось прийти к ряду договоренностей
С помощью прямого диалога удалось прийти к ряду договоренностей Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле 16 мая, оказались более продуктивными, чем ожидалось. Встреча сторон дала позитивные результаты несмотря на возникшие сложные моменты в диалоге. Об этом сообщили западные СМИ.

«В момент, когда обсуждения как будто „зашли в тупик“, было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской», — отметил телеканал CNN.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям британской газеты The Times, переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Издание заострило внимание на крупнейшей за всю историю обмена пленными встрече и соглашении о продолжении переговоров о режиме прекращения огня.

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Переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле 16 мая, оказались более продуктивными, чем ожидалось. Встреча сторон дала позитивные результаты несмотря на возникшие сложные моменты в диалоге. Об этом сообщили западные СМИ. «В момент, когда обсуждения как будто „зашли в тупик“, было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской», — отметил телеканал CNN. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям британской газеты The Times, переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Издание заострило внимание на крупнейшей за всю историю обмена пленными встрече и соглашении о продолжении переговоров о режиме прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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