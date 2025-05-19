В Госдуме назвали ближайший срок повышения пенсии

Депутат Бессараб: С 1 августа повысят выплаты работающим пенсионерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Работающим пенсионерам повысят пенсию с 1 августа 2025 года
Работающим пенсионерам повысят пенсию с 1 августа 2025 года Фото:

В России с августа планируется очередное повышение пенсионных выплат. В первую очередь индексация коснется граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Бессараб также сообщила, что с 1 октября 2025 года повышение пенсий ждет и военных пенсионеров. Индексация выплат для них составит 4,5%.

Ранее стало известно о том, что в России с 1 июня 2025 года произойдет повышение пенсий для граждан, которым в мае исполнится 80 лет. Индексация также коснется тех, кому установят инвалидность первой группы.

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В России с августа планируется очередное повышение пенсионных выплат. В первую очередь индексация коснется граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру». Бессараб также сообщила, что с 1 октября 2025 года повышение пенсий ждет и военных пенсионеров. Индексация выплат для них составит 4,5%. Ранее стало известно о том, что в России с 1 июня 2025 года произойдет повышение пенсий для граждан, которым в мае исполнится 80 лет. Индексация также коснется тех, кому установят инвалидность первой группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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