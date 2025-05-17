Россиянам сообщили детали повышения пенсий с 1 июня

В России с 1 июня 2025 года произойдет повышение пенсий для граждан, которым в мае исполнится 80 лет, а также для тех, кому установят инвалидность первой группы. Об этом сообщил декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов.
«Ежемесячная прибавка для них составит 8728 рублей 73 копейки. Надбавка за уход за пенсионерами — 1314 рублей. Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером будет в размере 10042 рублей 73 копеек», — процитировало Виноградова агентство «Прайм».
По словам Виноградова, таким образом эти категории пенсионеров начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Он также пояснил: для получения увеличенного начисления не потребуется обращаться в Социальный фонд России — перерасчет будет произведен автоматически.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2026 году пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза. При среднем размере пенсии в 21 тысячу рублей, увеличение составит порядка одной тысячи рублей.
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