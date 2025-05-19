В Тюмени у подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал на пикнике

В Тюмени у 14-летнего подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Родители попытались самостоятельно оказать первую медпомощь и нанесли на раны кефир, но их действия оказались неправильными.
"На пикнике у 14-летнего подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал. Родители быстро отреагировали на происшествие и попытались помочь своему ребенку. Однако частично их действия были неверными: ожоговые раны они промыли проточной водой и нанесли на них кефир, пологая, что это снимет боль. И вызвали скорую помощь", — рассказали в департаменте.
У пациента выявили признаки ожога в области левой голени, стопы и левой кисти. Общая площадь поражения составила 10%. В настоящее время подросток находится под наблюдением специалистов и получает всю необходимую помощь. Врачи просят не использовать народные методы для лечения ожогов.
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