В Тюмени у подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал на пикнике

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У пациента выявили признаки ожога в области левой голени, стопы и левой кисти
У пациента выявили признаки ожога в области левой голени, стопы и левой кисти Фото:

В Тюмени у 14-летнего подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Родители попытались самостоятельно оказать первую медпомощь и нанесли на раны кефир, но их действия оказались неправильными.

"На пикнике у 14-летнего подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал. Родители быстро отреагировали на происшествие и попытались помочь своему ребенку. Однако частично их действия были неверными: ожоговые раны они промыли проточной водой и нанесли на них кефир, пологая, что это снимет боль. И вызвали скорую помощь", — рассказали в департаменте.

У пациента выявили признаки ожога в области левой голени, стопы и левой кисти. Общая площадь поражения составила 10%. В настоящее время подросток находится под наблюдением специалистов и получает всю необходимую помощь. Врачи просят не использовать народные методы для лечения ожогов.

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В Тюмени у 14-летнего подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Родители попытались самостоятельно оказать первую медпомощь и нанесли на раны кефир, но их действия оказались неправильными. "На пикнике у 14-летнего подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал. Родители быстро отреагировали на происшествие и попытались помочь своему ребенку. Однако частично их действия были неверными: ожоговые раны они промыли проточной водой и нанесли на них кефир, пологая, что это снимет боль. И вызвали скорую помощь", — рассказали в департаменте. У пациента выявили признаки ожога в области левой голени, стопы и левой кисти. Общая площадь поражения составила 10%. В настоящее время подросток находится под наблюдением специалистов и получает всю необходимую помощь. Врачи просят не использовать народные методы для лечения ожогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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