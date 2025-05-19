Власти ХМАО потратят два миллиарда рублей на строительство нового корпуса медакадемии

Власти ХМАО собираются потратить на строительство нового учебного корпуса медицинского института стоимостью почти два миллиарда рублей. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок, заказчиком выступает управление капитального строительства Югры.
«Здание рассчитано на 500 студентов и 100 сотрудников. Стоимость проекта — 1,9 млрд рублей», — уточняется в документации к тендеру.
Общая площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров. Новый блок будет четырехэтажным, с библиотекой, спортзалом, медицинским блоком, столовой на 200 мест и подземной парковкой. Также предусмотрен теплый переход к существующему корпусу.
Сейчас власти ищут подрядчика для проведения инженерных изысканий перед созданием проекта здания. Исследование должно быть завершено до ноября 2026 года. За это подрядная компания получит почти 80 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ласти ХМАО заложили деньги на строительство нового здания медакадемии в Ханты-Мансийске. Его возведение планировали начать в 2026 году.
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