Досье спикера-банкрота: что известно о новом председателе думы Нефтеюганска

Александр Никитин, 25 сентября 2025 года возглавивший думу Нефтеюганска, был признан банкротом в 2021 году. Информацию о назначении председателя подтвердили в пресс-службе гордумы. URA.RU публикует его биографию.
Александр Александрович Никитин родился 18 июля 1981 года в городе Красноводск Республики Туркменистан. В том же году родители перебрались в Нефтеюганск.
В 2024 году Никитин окончил ТюмГУ по специальности «юриспруденция». Вступил в партию «Единая Россия» в мае 2017 года. Выиграл выборы в думу шестого и седьмого созывов.
Проживаю в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1981 года. В 2004 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Никитин не женат, воспитывает двоих детей.
Судя по выпискам из ЕГРЮЛ, дважды регистрировался как индивидуальный предприниматель, закрывал ИП в 2003 и 2015 годах. До 2015 года его ИП занималось производством изделий из бетона для строительства.
Никитин был учредителем трех юридических лиц. РОО «Забота», ПКФ «ЛЕМ» и ООО «Металлтехстрой». К 2025 году первые две оказались ликвидированы, в мае 2025 года депутат покинул состав учредителей «Металлтехстроя» и получил должность врио директора МБУ «Центр физической культуры и спорта „Жемчужина Югры“». Никитин считается ставленником влиятельного югорского бизнесмена и депутата думы ХМАО Степана Пыталева.
В 2020 году депутат вступил в процедуру банкротства. В то время он работал замом директора этой спортшколы и был вице-спикером гордумы. По данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, депутат не сумел выплатить долг в размере четырех миллионов рублей. Процедура банкротства завершилась в конце апреля 2021 года. При этом имущество, принадлежащее должнику, реализовано не было. Финансовый управляющий не выявил его наличие, а инвентаризация в ходе процедуры не проводилась. Арбитражный суд ХМАО рассмотрел дело Никитина, признал его банкротом и освободил от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
А в 2023 году прокуратура уличила депутата в незаконном предпринимательстве. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили журналисту агентства, что суд удовлетворил исковые требования нефтеюганской межрайонной прокуратуры. Сам Никитин в общении с URA.RU заявлял, что отказывается от комментариев.
Три года с момента завершения процедуры банкротства прошло. И Никитин после снятия ограничений смог претендовать на пост председателя думы. Техническим кандидатом стал зампред Константин Насоновский. «Все держалось в тайне почти до самого заседания фракции. Многие считали, что думу возглавит Насоновский, который после отставки председателя Марата Миннигулова был врио. Но когда в списках появилась фамилия Никитина, все прояснилось», — отмечает инсайдер.
Предыдущий спикер думы Марат Миннигулов покинул пост по решению суда. Прокурорская проверка выявила нарушения в декларации о доходах. Миннигулову не удалось оспорить ее результаты.
По мнению источников в местном истеблишменте, избрание Никитина на пост спикера думы демонстрирует степень влияния близкого к нему депутата думы ХМАО Степана Пыталева. Дума до конца созыва останется подконтрольной его клану.
