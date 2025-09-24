24 сентября 2025

В ХМАО перекрыли мост из-за вспыхнувшей машины. Фото

На мосту через Обь в ХМАО загорелся грузовик
На мосту через Обь в ХМАО загорелся грузовик Фото:

На мосту через Обь загорелся грузовик. Движение по переправе временно перекрыто, сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.

«На мосту через реку Обь, на 52-м километре автодороги Нефтеюганск — Сургут, произошло возгорание грузового транспортного средства. Движение перекрыто до ликвидации пожара», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) сгорел автомобиль посреди ночи. В тушении пожара участвовали четыре сотрудника личного состава и одна единица техники.

