На мосту через Обь в ХМАО загорелся грузовик
На мосту через Обь загорелся грузовик. Движение по переправе временно перекрыто, сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.
«На мосту через реку Обь, на 52-м километре автодороги Нефтеюганск — Сургут, произошло возгорание грузового транспортного средства. Движение перекрыто до ликвидации пожара», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) сгорел автомобиль посреди ночи. В тушении пожара участвовали четыре сотрудника личного состава и одна единица техники.
