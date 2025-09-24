В ХМАО экс-депутата из пула авторитетного бизнесмена Петермана банкротят за долги

Экс-депутат думы Нижневартовска Дмитрий Гришин, избранный при поддержке главы «Корпорации Славтэк» Александра Петермана, сколотившего состояние в 90-е, вступил в процедуру банкротства. Соответствующая запись появилась на «Федресурсе».
«ФИО должника: Гришин Дмитрий Сергеевич <...>. Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов и имеющих право голоса 10153211,73 рублей», — указано в публикации. ИНН, дата и место рождения совпадают с данными экс-депутата.
В картотеке дел на сайте Арбитражного суда фигурирует договор займа от 2017 года на 26,5 миллионов рублей. Деньги Гришину занял Петерман, который также вступил в этот процесс как третье лицо без предъявления требований. Позже был подписан договор цессии (переуступки долга), и Петерман передал долг Гришина ИП Виталию Береговому. В списке кредиторов фигурируют также Роман Афонин и Евгений Викторов.
Часть суммы была погашена. На сегодняшний день Береговой заявляет требования на 216 тысяч рублей задолженности и почти 10 миллионов рублей процентов, набежавших за восемь лет. Долги Гришина находятся на стадии реструктуризации. Он попытался обжаловать решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.
Связаться с Гришиным на момент публикации материала не удалось. Телефон оказался недоступен.
