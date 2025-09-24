24 сентября 2025

Российского миллиардера ждет новый иск, связанный с банком «Югра»

Собственник крупного портфеля коммерческой собственности в Москве — бизнесмен Александр Клячин, попал в поле зрения Агентства по страхованию вкладов. Вместе с другими лицами его пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по делу банка «Югра» Алексея Хотина на сумму в 180 миллиардов рублей.

«Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 19 сентября подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО „Территория управления“ миллиардера Александра Клячина, Олега Еремина, Антона Никулина, еще пять физлиц и компанию ООО „Фирма „Управление““. Их действия привели к формированию у „Территории управления“ обязательств перед банком „Югра“, и в случае их привлечения к ответственности с них солидарно может быть взыскано более 180 млрд рублей», — передает издание «Коммерсантъ» подробности материалов дела.

Конкурсный управляющий настаивает, что «Территория управления» входит в ГК «Русь-Ойл». Однако в суде не установлено, что Клячин является бенефициаром или контролирующим лицом компании, как и нет, на данный момент связи с проектами бывших владельцев банка «Югра».

