Крупный пожар произошел в районе СНТ «Газовик» под Нижневартовском (ХМАО). На производственной базе огонь охватил емкости, в которых хранилось дизельное топливо, сообщили в окружном управлении МЧС.
«На 215-м километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“, на территории промышленной площадки, загорелись три емкости из-под дизельного топлива объемом по 50 кубометров каждая. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.
По информации очевидцев, возгорание началось около 14:20. Пламя и густой черный дым были видны за несколько километров от места происшествия. Огонь быстро распространился по резервуарам.
По информации от МЧС, пострадавших нет. Специалисты выясняют причины возгорания.
