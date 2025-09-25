В Нижневартовске пылают резервуары из-под дизеля. Фото

На базе в Нижневартовске загорелись емкости для дизельного топлива
Пожарные тушат резервуары на промбазе под Нижневартовском
Пожарные тушат резервуары на промбазе под Нижневартовском Фото:

Крупный пожар произошел в районе СНТ «Газовик» под Нижневартовском (ХМАО). На производственной базе огонь охватил емкости, в которых хранилось дизельное топливо, сообщили в окружном управлении МЧС. 

«На 215-м километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“, на территории промышленной площадки, загорелись три емкости из-под дизельного топлива объемом по 50 кубометров каждая. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

По информации очевидцев, возгорание началось около 14:20. Пламя и густой черный дым были видны за несколько километров от места происшествия. Огонь быстро распространился по резервуарам.

По информации от МЧС, пострадавших нет. Специалисты выясняют причины возгорания.

На промбазе под Нижневартовском горят топливные резервуары
На промбазе под Нижневартовском горят топливные резервуары
Фото:

