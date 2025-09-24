В Нижневартовске (ХМАО) полицейские раскрыли кражу строительных материалов со стройплощадки. Двое местных мужчин похитили металлоконструкции, профлист и ворота на сумму более 250 тысяч рублей. Они собирались использовать похищенное при строительстве на своих участках, сообщила окружная полиция на официальном сайте.
«В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску поступило заявление от представителя одной из строительных организаций о хищении материалов с территории стройплощадки. Сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны подозреваемые. Злоумышленники признались в содеянном и пояснили, что похищенное планировали использовать для строительства на собственных земельных участках», — сообщили в ведомстве.
По данным полиции, с территории стройплощадки исчезли профлист площадью примерно 600 кв. м, металлические конструкции, трубы, швеллеры и комплект автоматических ворот. Злоумышленники арендовали грузовой автомобиль с краном-манипулятором для вывоза похищенного. На подозреваемых завели уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске директора строительного магазина подозревают в краже. Силовики считают, что вместе с подчиненным она украла один миллион рублей со своего же места работы.
