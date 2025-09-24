24 сентября 2025

В ХМАО суд забрал машину у бывшей жены водителя, осужденного за пьяную езду

Также нарушитель три года не сможет управлять авто
В Советском (ХМАО) водитель повторно попался пьяным за рулем. В результате суд назначил ему 1,5 года исправительных работ, а также конфисковал в доход государства автомобиль бывшей супруги. Как оказалось, машина была куплена еще в браке.

«Гражданин, ранее судимый по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Автомобиль, принадлежащий бывшей супруге осужденного и приобретенный в период брака, конфискован в доход государства», — сообщается в telegram-канале судебной системы Югры.

Уточняется, что попавших повторно на нарушении, югорчанин отказался от медосвидетельствования. Суд также запретил ему заниматься чем-либо с вязанным с управлением транспортом на три года.

