Вице-губернатор ХМАО упрекнул власти Сургута за отсутствие масштабных проектов благоустройства

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев во время правительственного часа в окружной думе призвал власти Сургута активнее работать над масштабными проектами благоустройства. По его словам, текущих работ по созданию комфортной городской среды для такого города недостаточно, передает корреспондент URA.RU.
«Сургуту нужно думать об амбициозных проектах. Их однозначно не хватает. Тех работ, которые происходят сегодня, по нашей оценке, недостаточно. Требуются крупные, хорошие проекты не только по парковым зонам, но и по другим городским локациям. Нужно ставить задачи комплексного характера», — заявил Ислаев. В качестве примера он привел московскую программу «Моя улица».
Источник URA.RU в политических кругах Сургута удивлен критике Ислаева. По его словам, в городе уже реализуются масштабные проекты благоустройства.
«Идет большая программа по замене уличных светильников на энергосберегающие, обновляется подсветка фасадов. В городе появляются новые скверы, открываются памятники, развивается велосипедный и автотранспортный каркас, проводится беспрецедентная по масштабам ремонтная кампания дорог, заменяются остановочные комплексы. Причем, работы ведутся не только за счет бюджета, но и при поддержке бизнеса. Поэтому странно слышать, что Сургуту не хватает амбициозных проектов», — отметил собеседник.
