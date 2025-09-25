В ХМАО оправдали начальника, у которого рабочий утонул вместе с экскаватором

В ХМАО суд оправдал начальника участка, которого обвиняли в гибели рабочего. Погибший машинист работал в подрядной организации на месторождении «Сургутнефтегаза» в Сургутском районе. Он провалился под лед вместе с экскаватором и утонул.
«Инцидент произошел на территории одного из месторождений Сургутского района, где в ходе выполнения производственных работ произошло затопление экскаватора. В результате происшествия погиб 45-летний водитель транспортного средства. Начальник участка был признан невиновным из-за отсутствия в действиях подсудимого состава преступления», — сообщил telegram-канал «Суды Югры».
По данным судебных документов, с которыми ознакомилось URA.RU, во время ремонта трубопровода на месторождении машинист экскаватора решил самостоятельно перегнать технику по временной дороге, устроенной на льду. Деревянные слани, уложенные для проезда, не были рассчитаны на вес 18-тонной машины. Лед оказался непрочным, и экскаватор провалился в воду. Дверь кабины была закрыта, водитель не смог выбраться и утонул.
Сначала следствие посчитало, что начальник участка не обеспечил контроль за безопасностью. Суд первой инстанции назначил ему два года условно. Однако апелляционная инстанция оправдала мужчину. Судья отметил, что рабочий действовал самостоятельно, без указаний руководителя. Суд пришел к выводу, что прямая вина начальника участка не доказана.
Мужчине дали право на реабилитацию. Исковые требования родственников погибшего отклонили.
