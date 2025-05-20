Тюменский санаторий обвиняют в массовом отравлении отдыхающих

Прокуратура проверит жалобу на отравления в тюменском санатории «Сибирь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения об отравлении появились в уральских СМИ
Сообщения об отравлении появились в уральских СМИ Фото:

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту массового отравления отдыхающих в санатории «Сибирь». Сообщение об инциденте появилось в СМИ после жалобы жительницы Екатеринбурга.

«Приехала в санаторий 8 мая, путевка стоила около 100 тысяч рублей. Первые симптомы появились в ночь на 16 мая. Я практически не отходила от унитаза. И я такая не одна», — приводит слова женщины «КП — Екатеринбург».

Как сообщила в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас проводится проверка по этому сообщению. «Провести ее поручили прокуратуре Тюменского района. Установим обстоятельства и причины произошедшего, а также дадим оценку качеству оказания услуг», — говорится в сообщении ведомства.

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Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту массового отравления отдыхающих в санатории «Сибирь». Сообщение об инциденте появилось в СМИ после жалобы жительницы Екатеринбурга. «Приехала в санаторий 8 мая, путевка стоила около 100 тысяч рублей. Первые симптомы появились в ночь на 16 мая. Я практически не отходила от унитаза. И я такая не одна», — приводит слова женщины «КП — Екатеринбург». Как сообщила в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас проводится проверка по этому сообщению. «Провести ее поручили прокуратуре Тюменского района. Установим обстоятельства и причины произошедшего, а также дадим оценку качеству оказания услуг», — говорится в сообщении ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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