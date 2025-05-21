На миллионы рублей оштрафовали незаконных уличных торговцев в Тюмени

В Тюмени за 2024 год оформили 963 протокола за несанкционированную торговлю на улицах областной столицы. Об этом рассказал директор департамента потребительского рынка городской администрации Елена Еремина.
«За 2024 год были составлены 963 протокола. Общая сумма штрафов превысила 3 миллиона 853 тысячи рублей. На данный момент взыскан один миллион 617 тысяч рублей», — отметила директор ведомства.
Вместе с тем у таких продавцов изымаются их товары, относящееся к промышленной и продовольственной группам. Всего за 2024 год было изъято 3,5 тысячи единиц товаров: трикотажная, ритуальная продукция и оптика. Общий вес — 14 тонн.
Ранее в Тюмени также усилили контроль за нарушениями правил парковки: с 5 по 7 мая с помощью мобильных комплексов фотофиксации было выписано около 1 200 штрафов на сумму свыше 3,7 миллиона рублей. В городской администрации отмечали, что увеличение числа патрульных автомобилей позволило расширить охват нарушений, фиксируя их не только на платных парковках, но и по всему маршруту следования патрулей.
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