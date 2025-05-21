Появились новые подробности в деле о массовом отравлении в тюменском санатории «Сибирь»

Санаторий «Сибирь», где прокуратура проводит проверку по факту сообщений об отравлениях, работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж комплекса.
«Центр работает в штатном режиме. На данный момент у нас нет подтверждающей информации о массовых обращения граждан за медицинской помощью», — рассказали сотрудники санатория.
Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту массового отравления отдыхающих в санатории «Сибирь». Сообщение об инциденте появилось в СМИ после жалобы жительницы Екатеринбурга.
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