Появились новые подробности в деле о массовом отравлении в тюменском санатории «Сибирь»

Тюменский санаторий «Сибирь» работает в штатном режиме
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Санаторий работает в штатном режиме
Санаторий работает в штатном режиме Фото:

Санаторий «Сибирь», где прокуратура проводит проверку по факту сообщений об отравлениях, работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж комплекса.

«Центр работает в штатном режиме. На данный момент у нас нет подтверждающей информации о массовых обращения граждан за медицинской помощью», — рассказали сотрудники санатория.

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту массового отравления отдыхающих в санатории «Сибирь». Сообщение об инциденте появилось в СМИ после жалобы жительницы Екатеринбурга.

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Санаторий «Сибирь», где прокуратура проводит проверку по факту сообщений об отравлениях, работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в отделе продаж комплекса. «Центр работает в штатном режиме. На данный момент у нас нет подтверждающей информации о массовых обращения граждан за медицинской помощью», — рассказали сотрудники санатория. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту массового отравления отдыхающих в санатории «Сибирь». Сообщение об инциденте появилось в СМИ после жалобы жительницы Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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