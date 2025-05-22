Пермяк вырубил сотни деревьев в уральской тайге

Незаконной вырубке подверглись более 200 деревьев
В Пермском крае бизнесмен устроил незаконную вырубку деревьев на севере региона в Красновишерском округе. Незаконно било уничтожено 245 деревьев, рассказали в полиции.
«При заготовке древесины мужчина не поставил рабочих в известность об ее истинных объемах. В результате было незаконно спилено 245 деревьев пород сосна, береза и осина за пределами отведенной делянки», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».
Ущерб эксперты оценили в 3,2 млн рублей. Суд признал бизнесмена виновным в незаконной вырубке и оштрафовал на миллион рублей.
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