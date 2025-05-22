Пермяк вырубил сотни деревьев в уральской тайге

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Незаконной вырубке подверглись более 200 деревьев
Незаконной вырубке подверглись более 200 деревьев Фото:

В Пермском крае бизнесмен устроил незаконную вырубку деревьев на севере региона в Красновишерском округе. Незаконно било уничтожено 245 деревьев, рассказали в полиции.

«При заготовке древесины мужчина не поставил рабочих в известность об ее истинных объемах. В результате было незаконно спилено 245 деревьев пород сосна, береза и осина за пределами отведенной делянки», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Ущерб эксперты оценили в 3,2 млн рублей. Суд признал бизнесмена виновным в незаконной вырубке и оштрафовал на миллион рублей.

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В Пермском крае бизнесмен устроил незаконную вырубку деревьев на севере региона в Красновишерском округе. Незаконно било уничтожено 245 деревьев, рассказали в полиции. «При заготовке древесины мужчина не поставил рабочих в известность об ее истинных объемах. В результате было незаконно спилено 245 деревьев пород сосна, береза и осина за пределами отведенной делянки», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Ущерб эксперты оценили в 3,2 млн рублей. Суд признал бизнесмена виновным в незаконной вырубке и оштрафовал на миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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