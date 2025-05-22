«Кровавое нападение»: в берлинской школе 11-летнего мальчика попытались зарезать

Bild: в берлинской школе на 11-летнего мальчика напали с ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии ребенка попытались зарезать на территории школы
В Германии ребенка попытались зарезать на территории школы Фото:

В одной из начальных школ Берлина неизвестный напал с ножом на 11-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил тяжелые ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

«Кровавое нападение на мальчика 11 лет в начальной школе Берлина! Произошло нападение с ножом, ребенок тяжело ранен», — сообщает издание. Как передают авторы материала, после инцидента пострадавший был срочно госпитализирован и экстренно прооперирован. Личность нападавшего и причины совершенного преступления пока не установлены.

В настоящее время полиция Берлина ведет расследование произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Местные власти усилили меры безопасности в районе учебного заведения, а ученикам и их родителям оказывают необходимую психологическую помощь.

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В одной из начальных школ Берлина неизвестный напал с ножом на 11-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил тяжелые ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники. «Кровавое нападение на мальчика 11 лет в начальной школе Берлина! Произошло нападение с ножом, ребенок тяжело ранен», — сообщает издание. Как передают авторы материала, после инцидента пострадавший был срочно госпитализирован и экстренно прооперирован. Личность нападавшего и причины совершенного преступления пока не установлены. В настоящее время полиция Берлина ведет расследование произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Местные власти усилили меры безопасности в районе учебного заведения, а ученикам и их родителям оказывают необходимую психологическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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