«Кровавое нападение»: в берлинской школе 11-летнего мальчика попытались зарезать

В одной из начальных школ Берлина неизвестный напал с ножом на 11-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил тяжелые ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.
«Кровавое нападение на мальчика 11 лет в начальной школе Берлина! Произошло нападение с ножом, ребенок тяжело ранен», — сообщает издание. Как передают авторы материала, после инцидента пострадавший был срочно госпитализирован и экстренно прооперирован. Личность нападавшего и причины совершенного преступления пока не установлены.
В настоящее время полиция Берлина ведет расследование произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Местные власти усилили меры безопасности в районе учебного заведения, а ученикам и их родителям оказывают необходимую психологическую помощь.
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