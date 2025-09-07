Свердловчанин потерял крупную сумму после звонка «сотрудников банка»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 20-летний парень стал жертвой телефонных мошенников, представившихся сотрудниками банка, и потерял 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе местной полиции.
«На мобильный телефон потерпевшего звонили неизвестные лица, которые поочередно представлялись сотрудниками оператора сотовой связи, Центрального банка и финансовыми специалистами. Молодому человеку сообщили, что якобы на его имя злоумышленники оформили кредиты и теперь требуется „обезопасить“ его счета», — пояснили в ведомстве.
Испуганный парень сообщил злоумышленникам коды из SMS, а затем оформил кредит в банке. Все деньги он перевел на указанный мошенниками «безопасный счет», после чего связь с ними прервалась. Вскоре он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
