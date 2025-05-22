«Город не имеет значения»: тюменский девелопер признался, как выбирает регионы присутствия

При выборе региона, в который хотел бы выйти тюменский девелопер, важен не сам регион или город. Важнее локация, в которой предстоит строить. Об этом в интервью URA.RU рассказал глава девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.
«Очень просто залезть не в то место и не в то время. Надо очень четко понимать, где и что ты собираешься строить. Сейчас нужно больше времени уделять анализу проекта, его особенностям. Мы рассматриваем разные регионы, но нам интересны локации, где можно создать уникальный продукт, который сможем продать», — пояснил Жалнин.
По его мнению, для девелоперов сейчас наступило время осознанности. Это значит, что искать надо не рынки, а целевого покупателя. «Если даже в каком-то маленьком городе мы увидим потенциал, низкую конкуренцию и локацию, в которой нам интересно строить, размер города нас не остановит», — добавил он.
Кроме того, по мнению Жалнина, сейчас стоит быть открытым для коллабораций, совместных проектов и не останавливать деловую активность. Ранее девелопер пояснил, почему в Тюмени дорожает жилье и может ли это привести к «пузырю» на рынке.
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