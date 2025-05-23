Путин поручил находить уклонистов от ОСАГО по камерам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, МИД РФ, Банку России, профильными комиссиями Госсовета и органами исполнительной власти регионов принять меры по усовершенствованию системы администрирования нарушений, касающейся обязательного наличия у водителей полисов ОСАГО. В частности, поручено обеспечить использование автоматизированных технических средств, оснащенных функциями фото- и видеосъемки, для фиксации подобных нарушений.
«Принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», — говорится в документе. Текст размещен на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Татарстана Рустам Минниханов, глава Бурятии Алексей Цыденов, а также высшие должностные лица российских регионов. Срок исполнения указан до 1 ноября текущего года.
Ранее Цыденов уже предложил автоматическую проверку с помощью камер видеонаблюдения наличия у водителей полисов ОСАГО. Подобное позволит увеличить на 30 млрд рублей доходы страховых компаний и усилит соблюдение законов в России, передает «Царьград».
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