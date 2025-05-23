23 мая 2025

В Тюменской области джип протаранил квадроцикл, один человек в реанимации. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель квадроцикла получил серьезные травмы в ДТП
Водитель квадроцикла получил серьезные травмы в ДТП Фото:

Вечером 24 мая в Березняках (Тюменская область) на остановке «Золотая осень» произошло серьезное ДТП. Здесь внедорожик Honda столкнулся с квадроциклом. Очевидцы происшествия сообщают в соцсети, что водитель мототранспорта в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Транспорт получил сильные повреждения
Транспорт получил сильные повреждения
Фото:

«Сегодня в восьмом часу вечера произошло ДТП на остановке „Золотая осень“ в Березняках, где автомобиль марки Honda протаранил квадроцикл Sharmax 300. Водителя квадроцикла повезли в реанимацию», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

Со слов очевидцев, оба транспортных средства получили сильные повреждения. После ДТП на какое-то время для движения была полностью перекрыта улица. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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Вечером 24 мая в Березняках (Тюменская область) на остановке «Золотая осень» произошло серьезное ДТП. Здесь внедорожик Honda столкнулся с квадроциклом. Очевидцы происшествия сообщают в соцсети, что водитель мототранспорта в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. «Сегодня в восьмом часу вечера произошло ДТП на остановке „Золотая осень“ в Березняках, где автомобиль марки Honda протаранил квадроцикл Sharmax 300. Водителя квадроцикла повезли в реанимацию», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень Z». Со слов очевидцев, оба транспортных средства получили сильные повреждения. После ДТП на какое-то время для движения была полностью перекрыта улица. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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