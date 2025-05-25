Два дрона ВСУ потерялись в пространстве и разбились друг об друга. Видео

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В Липецкой области БПЛА ВСУ столкнулись в воздухе
В Липецкой области БПЛА ВСУ столкнулись в воздухе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Липецкой области два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнулись в воздухе и разбились. Соответсвующее кадры появились в Интернете.

«В Липецкой области два вражеских БПЛА столкнулись в воздухе друг с другом и упали», — сообщил telegram-канал «Zaписки veтерана». Там же были выложены кадры подтверждения. На видео видно, как два БПЛА противника самолетного типа начали идти на сближение, после чего врезались друг в друга и рухнули. После чего прогремел взрыв. 

Ранее в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Об этом сообщал  глава региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале.

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В Липецкой области два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнулись в воздухе и разбились. Соответсвующее кадры появились в Интернете. «В Липецкой области два вражеских БПЛА столкнулись в воздухе друг с другом и упали», — сообщил telegram-канал «Zaписки veтерана». Там же были выложены кадры подтверждения. На видео видно, как два БПЛА противника самолетного типа начали идти на сближение, после чего врезались друг в друга и рухнули. После чего прогремел взрыв.  Ранее в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Об этом сообщал  глава региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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