В Липецкой области два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнулись в воздухе и разбились. Соответсвующее кадры появились в Интернете.
«В Липецкой области два вражеских БПЛА столкнулись в воздухе друг с другом и упали», — сообщил telegram-канал «Zaписки veтерана». Там же были выложены кадры подтверждения. На видео видно, как два БПЛА противника самолетного типа начали идти на сближение, после чего врезались друг в друга и рухнули. После чего прогремел взрыв.
Ранее в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Об этом сообщал глава региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
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