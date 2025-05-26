Участник СВО уступил беспартийному физруку на праймериз в гордуму Тобольска

На предварительном голосовании «Единой России» по выборам в гордуму Тобольска (Тюменская область) ветеран спецоперации Иван Максимов уступил победу беспартийному учителю физкультуры в тобольской СОШ, члену городской общественной палаты Егору Лапаеву. Итоги праймериз размещены на официальном сайте ПГ ЕР.
«Лапаев Егор Анатольевич. 196 голосов <...> Максимов Иван Александрович. 87 голосов», — указано на официальном сайте праймериз. К результатам Ивана Максимова будут прибавлены 25% (такие условия действуют для всех ветеранов СВО, участвующих в партийном голосовании), но его позицию это не изменит.
Ветеран спецоперации Иван Максимов также является представителем комбината «Запсибнефтехим», принадлежащего нефтегазохимическому гиганту СИБУР, он — оператор техустановок пятого разряда. Без него от Единой России в думу пойдет только один человек от компании — действующий депутат, директор комбината по взаимодействию с властями и реализации соц-экономических проектов Елена Бельская. В текущем созыве комбинат также представляет председатель его профсоюза Алексей Жарновский.
Политолог Лев Березин в разговоре с URA.RU отметил, что такой исход может быть связан, как с недоработкой СИБУРа, так и с не полностью прогнозируемым ходом голосования. Политолог Александр Безделов уверен, что оставшись всего с одним представителем в думе (сейчас у предприятия два депутата), СИБУР не потеряет ни во влиянии, ни в имидже. «Существует миф, о том, что участники СВО должны выигрывать все праймериз и конкурсы на вакантные должности. Это не совсем правильно, поскольку даже у них должны быть необходимые компетенции», — отметил Безделов.
Как ранее сообщало URA.RU, на праймериз в Тобольске победили двое ветеранов спецоперации, включая одного действующего депутата. Всего в числе победителей 13 действующих народных избранников.
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