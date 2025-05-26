Огонь охватил деревянный дом с железной кровлей
В поселке Каштак (Челябинск) на улице Алма-Атинская сгорел частный жилой дом. Как поделилась с URA.RU читательница, звуки, похожие на взрыв напугали соседей.
«В 2:55 проснулась от звука взрыва у соседей. Молниеносно огонь и дым охватили дом», — рассказала URA.RU читательница.
В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожар возник в деревянном жилом доме. На месте работали 21 огнеборец и семь единиц техники. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!