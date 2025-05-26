В челябинском поселке Каштак ночью прозвучал взрыв. Видео

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Огонь охватил деревянный дом с железной кровлей
Огонь охватил деревянный дом с железной кровлей Фото:

В поселке Каштак (Челябинск) на улице Алма-Атинская сгорел частный жилой дом. Как поделилась с URA.RU читательница, звуки, похожие на взрыв напугали соседей.

«В 2:55 проснулась от звука взрыва у соседей. Молниеносно огонь и дым охватили дом», — рассказала URA.RU читательница.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожар возник в деревянном жилом доме. На месте работали 21 огнеборец и семь единиц техники. Пострадавших нет.

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В поселке Каштак (Челябинск) на улице Алма-Атинская сгорел частный жилой дом. Как поделилась с URA.RU читательница, звуки, похожие на взрыв напугали соседей. «В 2:55 проснулась от звука взрыва у соседей. Молниеносно огонь и дым охватили дом», — рассказала URA.RU читательница. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожар возник в деревянном жилом доме. На месте работали 21 огнеборец и семь единиц техники. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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