26 мая 2025

Ходатайство пермского экс-депутата Телепнева об УДО рассмотрит суд Мурманска

© Служба новостей «URA.RU»
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Прошение Александра Телепнева об условно-досрочном освобождении рассмотрят после 15 июня 2025 года
Прошение Александра Телепнева об условно-досрочном освобождении рассмотрят после 15 июня 2025 года Фото:

Октябрьский суд Мурманска рассмотрит ходатайство экс-депутата Законодательного собрания Пермского края. Прошение Александра Телепнева об условно-досрочном освобождении рассмотрят после 15 июня 2025 года.

«Именно тогда вступит в силу решение Соликамского районного суда о смене подсудности. При рассмотрении дела в Пермском крае выяснилось, что Телепнев уже долгое время отбывает наказание не в исправительной колонии №1 Соликамска, а в СИЗО-1 в Мурманске. Почему так произошло — неизвестно», —  сообщает портал Properm.ru. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в марте 2023 года Телепнев был приговорен к четырем годам в колонии строго режима за дебош, который он устроил в одном из пермских баров. В апреле 2022 года в результате его действий пострадали сотрудник и клиент заведения. Впоследствии он был переведен в колонию-поселение. В июле 2024 года его адвокат подала ходатайство, чтобы Телепневу заменили наказание на принудительные работы. В августе 2024 года стало известно, что бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев останется в колонии.

Это не первый громкий инцидент с участием Телепнева. В ночь на 10 февраля 2018 года в пермском клубе «Дом культуры» выступавший в заведении DJ Smash стал жертвой избиения после отказа сделать совместное селфи. Свидетели указали, что на артиста напали Ванкевич и Телепнев. Оба фигуранта тогда получили два года лишения свободы в колонии-поселении.

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Октябрьский суд Мурманска рассмотрит ходатайство экс-депутата Законодательного собрания Пермского края. Прошение Александра Телепнева об условно-досрочном освобождении рассмотрят после 15 июня 2025 года. «Именно тогда вступит в силу решение Соликамского районного суда о смене подсудности. При рассмотрении дела в Пер мском крае выяснилось, что Телепнев уже долгое время отбывает наказание не в исправительной колонии №1 Соликамска, а в СИЗО-1 в Мурманске. Почему так произошло — неизвестно », —  сообщает портал Properm.ru.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в марте 2023 года Телепнев был приговорен к четырем годам в колонии строго режима за дебош, который он устроил в одном из пермских баров. В апреле 2022 года в результате его действий пострадали сотрудник и клиент заведения. Впоследствии он был переведен в колонию-поселение. В июле 2024 года его адвокат подала ходатайство, чтобы Телепневу заменили наказание на принудительные работы. В августе 2024 года стало известно, что бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев останется в колонии. Это не первый громкий инцидент с участием Телепнева. В ночь на 10 февраля 2018 года в пермском клубе «Дом культуры» выступавший в заведении DJ Smash стал жертвой избиения после отказа сделать совместное селфи. Свидетели указали, что на артиста напали Ванкевич и Телепнев. Оба фигуранта тогда получили два года лишения свободы в колонии-поселении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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