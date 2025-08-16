Сборная Прикамья сумела взять бронзу на чемпионате РФ по спортивному туризму (водная дистанция). Первенство провели в Подмосковье, передает минспорта Пермского края.
«На старты вышли сильнейшие спортсмены из 16 регионов России. В командном зачете Пермский край занял третье место, уступив лидерство команде Красноярского края (первой место) и сборной Москвы (второе место)», — написано в группе ведомства в соцсети «Одноклассники».
Ранее URA.RU сообщало об успехе другой пермской сборной на всероссийских соревнованиях. В июне пермяки заняли первое место в командном зачете чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба».
