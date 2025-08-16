16 августа 2025

Мэрия Перми собирается завладеть теплосетями проблемного долгостроя

ЖК долгое время относился к числу проблемных пермских строек
ЖК долгое время относился к числу проблемных пермских строек Фото:

Мэрия Перми планирует через суд оформить права на теплосети жилого комплекса «Весна» в микрорайоне Парковый. По данным властей, коммуникации в этом районе считаются бесхозяйными, вопрос о передаче их в муниципальную собственность должен решиться до конца года.

«В четвертом квартале 2025 года в администрацию района поступит технический паспорт на теплосети ЖК. Документ направят в департамент имущественных отношений города для подготовки иска в суд о признании права муниципальной собственности на объекты инфраструктуры», — позицию властей осветило издание «Текст».

За этим последует другой этап. После оформления прав собственности будет определена организация, которая займется содержанием и обслуживанием теплосетей.

ЖК «Весна» ранее относился к числу проблемных строек Перми. Его возведение начинала компания «Камская долина», которая впоследствии обанкротилась. Завершением строительства занимались федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков.

