Мэрия Перми собирается завладеть теплосетями проблемного долгостроя

Мэрия Перми планирует через суд оформить права на теплосети жилого комплекса «Весна» в микрорайоне Парковый. По данным властей, коммуникации в этом районе считаются бесхозяйными, вопрос о передаче их в муниципальную собственность должен решиться до конца года.
«В четвертом квартале 2025 года в администрацию района поступит технический паспорт на теплосети ЖК. Документ направят в департамент имущественных отношений города для подготовки иска в суд о признании права муниципальной собственности на объекты инфраструктуры», — позицию властей осветило издание «Текст».
За этим последует другой этап. После оформления прав собственности будет определена организация, которая займется содержанием и обслуживанием теплосетей.
ЖК «Весна» ранее относился к числу проблемных строек Перми. Его возведение начинала компания «Камская долина», которая впоследствии обанкротилась. Завершением строительства занимались федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!