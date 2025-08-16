Алкоголь резко потерял популярность у пермяков

Жители Пермского края за первые два месяца лета купили на 22% меньше алкоголя, чем год назад, при этом средняя цена напитков в чеке упала на 6%. Это следует из данных аналитиков Контур.Маркета.
«В июне-июле 2025 года магазины Прикамья выдали 870 тысяч алкогольных чеков. Средний чек снизился с 939 до 893 рублей. В 2024 году алкогольные напитки в среднем обходились жителям региона в 939 рублей, в 2025 году показатель снизился до 893 рублей», — передает «РБК Пермь» со ссылкой на данные Контур.Маркета.
Больше всего упал спрос на виски (–30%) и коньяк (–29%), при этом цена виски снизилась на 27%, а коньяк, наоборот, подорожал на 10%. Пиво и водку покупали на 24% и 23% реже. Стоимость этих напитков в среднем выросла на 6,2% и 16% соответственно.
Вино и шампанское также подорожали на 3% и 16%, а их покупки сократились на 11% и 16% соответственно. В России в сравнении с прошлым годом спрос на алкоголь за летние месяцы снизился на 4% при повышении средней цены на 12%.
Ранее в Пермском крае также фиксировалось снижение цен на социально значимые продукты питания. По данным регионального УФАС, они подешевели в среднем на 6% по сравнению с прошлым годом.
