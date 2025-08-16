В Перми в этом году соревнование «Темные ночи» собрало свыше 2,5 тысячи участников. Организаторы отмечают нарастающую популярность забегов в таком формате.
«Более 2500 участников вышли на старт соревнования „Темные ночи“. В этом году событие объединило представителей 15 регионов РФ», — указано в соцсетях министерства спорта Пермского края.
Впервые «Темные ночи» провели в прошлом году. Тогда в первенстве приняли участие порядка 1,7 тысячи спортсменов. В этот раз дистанций было две — на 2,5 и 10 километров. Участники смогли пробежаться или проехать на велосипеде по городским улицам.
URA.RU уже рассказывало, что ради ночного забега перекрывали центр Перми. Гостей и участников спортивного праздника ждала развлекательная программа. В том числе шоу от Бони и Кузьмича.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!