16 августа 2025

Путин продлил полномочия главы Пермского гарнизонного военного суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Малмыгин возглавляет ведомство с 2019 года
Дмитрий Малмыгин возглавляет ведомство с 2019 года Фото:

Дмитрий Малмыгин переназначен на пост руководителя Пермского гарнизонного военного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

«Назначить председателем Пермского гарнизонного военного суда Дмитрия Малмыгина», — написано в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации. До этого соответствующую кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей.

Малмыгин в сентябре 1995 года был утвержден в должности судьи военного суда Пермского гарнизона. По указу президента от 19 июня 2019 года, его назначили председателем ведомства с полномочиями на шесть лет.

URA.RU ранее писало, что Путин назначил новых судей в Пермском крае. Всего в список попали шесть имен и фамилий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дмитрий Малмыгин переназначен на пост руководителя Пермского гарнизонного военного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.  «Назначить председателем Пермского гарнизонного военного суда Дмитрия Малмыгина», — написано в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации. До этого соответствующую кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей. Малмыгин в сентябре 1995 года был утвержден в должности судьи военного суда Пермского гарнизона. По указу президента от 19 июня 2019 года, его назначили председателем ведомства с полномочиями на шесть лет. URA.RU ранее писало, что Путин назначил новых судей в Пермском крае. Всего в список попали шесть имен и фамилий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...