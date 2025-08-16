Путин продлил полномочия главы Пермского гарнизонного военного суда

Дмитрий Малмыгин переназначен на пост руководителя Пермского гарнизонного военного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить председателем Пермского гарнизонного военного суда Дмитрия Малмыгина», — написано в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации. До этого соответствующую кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей.
Малмыгин в сентябре 1995 года был утвержден в должности судьи военного суда Пермского гарнизона. По указу президента от 19 июня 2019 года, его назначили председателем ведомства с полномочиями на шесть лет.
URA.RU ранее писало, что Путин назначил новых судей в Пермском крае. Всего в список попали шесть имен и фамилий.
