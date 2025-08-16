В результате лобового столкновения двух машин на трассе Пермь — Березники погибли два человека, четверо сильно травмированы. О жутком ДТП URA.RU рассказали читатели. Эту информацию подтверждает краевая Госавтоинспекция.
«В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. Также травмы получили пассажир Lada, водитель и два пассажира автомобиля Renault. Все они доставлены в больницу», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.
Инцидент произошел рано утром 17 августа. Было установлено, что на 72-м км трассы водитель Lada выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault.
Очевидцы сообщили URA.RU, что одна из машин перевернулась и улетела в кювет. От другой осталась груда обломков. Пострадавшие сидели на обочине и корчились от боли в траве. Из-под багажника раздавались женские мольбы о помощи. Редакция продолжит следить за развитием событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!