16 августа 2025

Kalina всмятку, из-под багажника просят помощи: жуткая авария произошла на трассе Пермь — Березники. Видео

Водитель и пассажир погибли после лобового столкновения авто в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обе машины сильно повреждены
Обе машины сильно повреждены Фото:

В результате лобового столкновения двух машин на трассе Пермь — Березники погибли два человека, четверо сильно травмированы. О жутком ДТП URA.RU рассказали читатели. Эту информацию подтверждает краевая Госавтоинспекция.

«В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. Также травмы получили пассажир Lada, водитель и два пассажира автомобиля Renault. Все они доставлены в больницу», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.

Инцидент произошел рано утром 17 августа. Было установлено, что на 72-м км трассы водитель Lada выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault.

Очевидцы сообщили URA.RU, что одна из машин перевернулась и улетела в кювет. От другой осталась груда обломков. Пострадавшие сидели на обочине и корчились от боли в траве. Из-под багажника раздавались женские мольбы о помощи. Редакция продолжит следить за развитием событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате лобового столкновения двух машин на трассе Пермь — Березники погибли два человека, четверо сильно травмированы. О жутком ДТП URA.RU рассказали читатели. Эту информацию подтверждает краевая Госавтоинспекция. «В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. Также травмы получили пассажир Lada, водитель и два пассажира автомобиля Renault. Все они доставлены в больницу», — указано в telegram-канале дорожных полицейских. Инцидент произошел рано утром 17 августа. Было установлено, что на 72-м км трассы водитель Lada выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault. Очевидцы сообщили URA.RU, что одна из машин перевернулась и улетела в кювет. От другой осталась груда обломков. Пострадавшие сидели на обочине и корчились от боли в траве. Из-под багажника раздавались женские мольбы о помощи. Редакция продолжит следить за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...