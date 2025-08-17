Под Пермью объявился сексуальный маньяк: пострадали маленькие дети

Пермские следователи завели уголовное дело о половой неприкосновенности детей
Следователям оказывают содействие сотрудники полиции
В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности. Пострадавших несколько — все они маленькие дети, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Следователями <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних)», — заявили собеседники агентства. Проверка всех обстоятельств инцидента продолжается.

Было установлено, что 8 августа возле деревни Заречное Пермского округа в отношении малолетней в присутствии двоих ее сверстников были совершены действия сексуального характера. Злоумышленником оказался взрослый мужчина. Прочие подробности редакция URA.RU пока не будет раскрывать в интересах следствия и продолжит следить за развитием событий.

