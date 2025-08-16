Где пермякам бюджетно отдохнуть в бархатный сезон

Стоимость автобусных туров на конец августа из Перми на море начинается от 16,4 тысячи рублей. За эту стоимость можно съездить на курорты Черного и Азовского морей. Об этом сообщила руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.
«График автобусных туров до конца августа. Голубицкая — Феодосия — Судак или Лермонтово — Лазаревское — Сочи — Адлер. Выезды 25 августа. Стоимость: от 16,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что в минимальную стоимость включены проезд из Перми на автобусе и обратно, страховка и услуги сопровождающего группы.
Туры в Соль-Илецк стоят еще дешевле. Так, из Перми проезд на автобусе выйдет от 5,9 тысячи рублей, а из Соликамска — от 6,1 тысячи рублей. Также в конце лета запланированы туры по городам России. Путешествия на 1-2 дня в Екатеринбург, Казань, Ижевск и Уфу стоят 4,2-7,8 тысячи рублей. От 12,5 тысячи до 16,9 тысячи рублей можно посетить Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань или провести выходные в Кирове. Дороже всего обойдутся автобусные туры в Москву (22,4 тысячи рублей), Нижний Новгород (22,9 тысячи рублей), Карелию (27,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (31 тысячи рублей).
