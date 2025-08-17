В Перми на Кубке губернатора по конкуру местные спортсмены завоевали призовые места. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта в своем telegram-канале.
«Завершился „Кубок губернатора Пермского края по конкуру“, собравший лучших наездников Пермского края и Свердловской области. В рамках региональных чемпионата и первенства состоялся турнир Гран-при. В категории молодых спортсменов с высотой препятствий 115 см победу одержала Валерия Зайкова из Свердловской области на лошади мистер Ньюзрока, второе и третье места заняли пермячки Анастасия Кочурова и лошадь Мейби и Александра Артемьева и Виконт, соответственно», — рассказали в министерстве.
В общем зачете участники сначала преодолевали маршрут с препятствиями высотой 115 см, а в перепрыжке планка поднялась до 125 см. Лучший результат показала Ирина Ичетовкина из Перми на лошади Закал, выполнившая дистанцию чисто и с наименьшим временем. Второе место заняла Екатерина Савина на Мартинесе из Свердловской области. Тройку лидеров замкнули прикамцы Елена Ходырева и Вилливонка.
Ранее спортсмены Пермского края уже добивались успехов на крупных соревнованиях: так, в июне 2025 года сборная региона заняла первое место в командном зачете на чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба», который впервые прошел в Перми и собрал участников из 20 регионов страны.
