Синоптики обещают пермякам аномально теплый август

Третья неделя августа в Пермском крае будет теплее обычного, но с дождями в начале недели. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 18 по 24 августа в Пермском крае ожидается теплая погода с температурой на 1-3 градуса выше климатической нормы. Ночные показатели составят 10-15 градусов, в горных районах — до 5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 17-22 градусов, а в четверг потеплеет до 20-25 градусов», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале.
С понедельника по среду регион окажется под влиянием циклона — прогнозируются дожди разной интенсивности, местами с грозами во второй половине дня. Четверг станет единственным сухим днем недели, а в пятницу и выходные кратковременные осадки возможны лишь на севере и западе края.
В Перми ночью будет 11-13 градусов, днем — 19-21 градусов, во вторник и четверг потеплеет до 21-23 градусов. Дожди пройдут в начале недели: в понедельник — умеренные, во вторник и среду — небольшие. С четверга по воскресенье существенных осадков не ожидается.
В начале августа в Пермском крае уже фиксировался период аномально теплой и преимущественно сухой погоды, когда температура воздуха превышала климатическую норму на 2–4 градуса. Тогда синоптики также отмечали ночные температуры 10–15 градусов и дневные показатели до 27 градусов, при этом существенных осадков в Перми не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!